Polizei Paderborn

POL-PB: Ralf Nolte ist neue Bezirksdienstbeamter in Paderborn

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Paderborn (ots)

(md) Ab Juni 2026 hat Polizeihauptkommissar Ralf Nolte die Aufgaben des Bezirksdienstbeamten in Paderborn übernommen. Er übernimmt den Bezirk von Frank Nutt, der Ende Mai in den Ruhestand ging.

Ralf Nolte ist seit vielen Jahren im Polizeidienst. Seine Karriere begann er 1990 bei der Polizei in Stukenbrock und wechselte im Jahr 1993 nach Wuppertal. Weiter ging es bei der Kreispolizeibehörde Mettmann, bevor er im April 1995 nach Paderborn versetzt wurde. Hier durchlebte er verschiedene Stationen des Wachdienstes und auch in der operativen Kriminalitätsbekämpfung. Bis zu seiner Verwendung in der neuen Stelle war er bei der Wache Delbrück im Streifendienst eingesetzt.

"Mir ist es wichtig, die Menschen in meinem Bezirk persönlich kennenzulernen. Deshalb freue ich mich schon darauf, in den kommenden Wochen Schulen und Kindergärten zu besuchen und mich vorzustellen", sagt der neue Bezirksdienstbeamte. "Der Kontakt zu den Menschen macht für mich die Tätigkeit im Bezirksdienst aus."

Landrat und Behördenleiter Christoph Rüther betont: "Mit Herrn Nolte gewinnen wir einen engagierten und kompetenten Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Der Bezirksdienst ist ein wichtiger Bestandteil unserer polizeilichen Arbeit, weil er Nähe, Vertrauen und direkten Austausch schafft."

Der Bezirksdienst der Polizei dient als verlässlicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Die Beamten sind täglich in ihrem Bezirk unterwegs, beraten bei Fragen und unterstützen aktiv. Zu ihren Aufgaben zählen neben den Bürgergesprächen auch die Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten. Zudem stehen sie kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite und übernehmen bei öffentlichen Veranstaltungen polizeiliche Aufgaben wie Jugendschutzkontrollen und Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten.

Das Bezirksdienstbüro der Polizeihauptkommissarin und ihres Teams, die für die Paderborner Kernstadt zuständig sind, befindet sich in der Ferdinandstraße. Termine können nach Vereinbarung wahrgenommen werden. Nadine Alers ist telefonisch unter 05251 306 2141 oder 2142 sowie per E-Mail unter Bezirksdienst.Kernstadt.Paderborn@polizei.nrw.de erreichbar, solange sie nicht im Bezirk unterwegs ist.

In dringenden Notfällen ist die Polizei jederzeit über den Polizeiruf 110 erreichbar.

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