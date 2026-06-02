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Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Einbrüche und drei Einbruchsversuche in Universität - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(ivdh) Unbekannte brachen in fünf verschlossene Räume in der Universität an der Warburger Straße in Paderborn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 29. Mai, 17.00 Uhr und Samstag, 30. Mai, 14.55 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in einen verschlossenen Fakultätsraum im Gebäude J sowie in ein Sekretariat in dem Gebäude E ein. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor.

Im Zeitraum von Sonntag, 31. Mai, 20.00 Uhr und Montag, 01. Juni, 08.15 Uhr beschädigten die Täter eine Tür, um in einen Fakultätsraum im Gebäude J zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Am Montag, 01. Juni gegen 09.30 Uhr stellte eine Zeugin eine beschädigte Bürotür im Gebäude N fest. Angaben zum Diebesgut konnte sie keine machen. Gegen Mittag entdeckte eine weitere Zeugin einen vollendeten Einbruch in ein Fachschaftsbüro im selben Gebäude.

Es entstand ein Gesamtschaden im höheren dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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