Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Pedelec-Training im Radhaus Büren - Noch Plätze frei!

Büren (ots)

(md) Für das Pedelec-Training im Radhaus Büren am Donnerstag, 11. Juni um 15.00 Uhr sind noch Plätze frei.

Die Kooperation zwischen dem Fahrradhändler und der Kreispolizeibehörde Paderborn richtet sich an Pedelec-Fahrende ab 50 Jahren und ist kostenfrei. Das Training umfasst fahrpraktische Übungen und die Vermittlung von technischem Grundwissen.

Die Kooperation beider Partner besteht seit April 2026. Ziel ist, die Sicherheit von älteren Pedelec-Fahrenden im Kreis Paderborn zu erhöhen (vgl. Pressebericht vom 07. April: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6250126).

Alle Informationen zu der Kooperation sowie zu den Terminen und den Anmeldemöglichkeiten finden Interessenten auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/termine-pedelectrainings oder auf der Website des Fahrradhändlers.

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