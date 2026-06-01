Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrerin bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Nordborchen (ots)

(ivdh) Am Freitagmorgen, 29. Mai verletzte sich eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw in Nordborchen schwer.

Ein 59-Jähriger war Uhr mit einem Audi A5 gegen 07.10 auf der Straße "Remmert" unterwegs und bog nach links in die Schützenstraße ab. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin, die die Kreuzung aus Richtung Florianstraße kommend überquerte. Durch einen Rettungswagen wurde die Frau, die einen Helm trug, in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1.200 Euro.

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