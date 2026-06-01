Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Alleinunfall auf der B1 zwischen Paderborn und Salzkotten lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, 31. Mai.

Der 57-jährige Fahrer einer Kawasaki fuhr gegen 16.05 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Salzkotten. Wahrscheinlich aufgrund von nichtangepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Straße, verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kam ins Schleudern und stürzte. Er und die Kawasaki rutschten über die Fahrbahn. Beide kamen auf dem Seitenstreifen zum Liegen.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den 57-Jährigen, der im Anschluss per Krankenwagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert wurde.

Der Gesamtschaden an dem Motorrad beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn war die B1 für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

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