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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 28. Mai, 23.30 Uhr, und Freitag, 29. Mai, 05.00 Uhr, in einen Kiosk an der Bielefelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus eingebrochen.

Die Einbrecher beschädigten eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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