Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Zweifamilienhauus gesucht

Salzkotten-Scharmede (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch am Donnerstag, 28. Mai zwischen 6.45 Uhr und 14.45 Uhr in ein Zweifamilienhaus in Salzkotten-Scharmede am Triftweg.

Unbekannte gelangten durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Erdgeschoss-Wohnung des Zweifamilienhauses und begaben sich anschließend in das Obergeschoss und brachen die Tür zur dortigen Wohnung auf. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

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