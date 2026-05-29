Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Restaurant gesucht

Paderborn (ots)

(md) Zwischen Mittwoch, 27. Mai, 22.00 Uhr und Donnerstag, 28. Mai, 10.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Restaurant am Rotheweg in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel dem Inhaber am Donnerstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Offenbar waren der oder die Täter durch ein Fenster eingestiegen, hatten die Räume durchsucht und waren in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

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