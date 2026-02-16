POL-KR: Karnevalsbilanz zum Krefelder Rosenmontagszug
Krefeld (ots)
Der Karnevalszug startete am 16. Februar 2026 vom Sprödentalplatz und setzte den Weg durch die Krefelder Innenstadt fort und endete am späten Nachmittag am Theaterplatz. Abgesehen von einigen Körperverletzungsdelikten feierten 170.000 Jecken überwiegend friedlich. Da sich das Wetter gegen 16 Uhr zunehmend verschlechterte, verließen viele Feiernde das bunte Treiben. Die Polizei Krefeld bedankt sich bei allen Närrinnen und Narren für die fröhliche Stimmung am Karnevalssonntag und am Rosenmontag und das verantwortungsvolle Miteinander. (65)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR
Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell