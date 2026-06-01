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Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwerstverletzt

Hövelhof-Riege (ots)

(md) An der Kreuzung Gütersloher Straße und Knockenweg in Hövelhof-Riege kam es am Samstag, 30. Mai gegen 20.15 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Motorradfahrerin und einer Autofahrerin, bei der die Motorradfahrerin sich schwerste Verletzungen zuzog.

Eine 21 Jahre alte Frau aus Paderborn war mit ihrem BMW auf dem den Knokenweg in Fahrtrichtung Gütersloher Straße unterwegs, und wollte dann nach links auf die Gütersloher Straße abbiegen. Zeitgleich war auf der Gütersloher Straße von links kommend eine 34-jähriger Frau aus dem Kreis Gütersloh mit ihrem Suzuki-Motorrad unterwegs und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Motorradfahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer, ein weiterer Motorradfahrer, der mit ihr unterwegs war, leistetet Erste Hilfe. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt, die Gütersloher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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