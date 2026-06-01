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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruchdiebstahl in KFZ-Betrieb gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Unbekannte Täter schlugen am Samstag, 30. Mai zwischen 1.56 Uhr und 2.05 Uhr das Fenster des Büroraums eines Kfz-Betriebs an der Haustenbecker Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus ein und flohen anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch fiel dem Besitzer des Gebäudes am Samstagmorgen auf und er informierte den Mieter der Räumlichkeiten. Der oder die Täter hatten die Räume durchwühlt und unter anderem den Schlüssel und das dazugehörige Auto, einen Fiat Ducato, der auf dem Hof stand, gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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