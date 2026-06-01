Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Samstag, 30. Mai brachen Unbekannte erneut in eine Werkstatt an der Friedrich-List-Straße in Paderborn ein (vgl. Presseberichte vom 26.01. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6203643 und vom 30.10.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6148401). Die Polizei sucht Zeugen.

Nachts um 2.30 Uhr beschädigten die Täter eine Fensterscheibe, um in die Werkstatt zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

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