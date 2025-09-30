Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter Mann belästigte Schülerin im Bus; Vier Fahrzeuge verunfallt: Eine Person leicht verletzt; Gezielte E-Scooter-Kontrollen im Zuständigkeitsbereich: Polizei zieht positives Fazit und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannter Mann belästigte Schülerin im Bus - Offenbach

(cb) Ein bislang Unbekannter - er wird auf 50 bis 60 Jahren geschätzt - soll am Montagnachmittag eine Schülerin in einem Linienbus unsittlich berührt haben. Demnach stieg der Mann, welcher ein dunkles Cappy aufhatte und komplett schwarz gekleidet war, gegen 13.25 Uhr an der Haltestelle "Marktplatz" in den Bus der Linie 105. Hier habe sich der Mann mit schwarzen Haaren neben das elfjährige Mädchen gesetzt. Während der Fahrt soll er dann das Kind unsittlich am Oberschenkel berührt haben. Zeugen der Tat setzen sich bitte mit den Ermittlern des Fachkommissariats unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Vier Fahrzeuge verunfallt: Eine Person leicht verletzt - Autobahn 3 / Obertshausen

(cb) Zu einem Unfall, bei dem vier Fahrzeuge involviert waren, kam es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Laut derzeitigen Erkenntnissen stießen vier Fahrzeuge auf der linken der drei Fahrspuren zwischen den Anschlussstellen Hanau und Obertshausen aus bislang unbekannten Gründen zusammen. Hierdurch erlitt eine Person leichte Verletzungen und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten kam es bis in den Vormittag zu massiven Verkehrsbehinderungen. Derzeit können noch keine Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 9010-0 an die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

3. Einbrecher waren in Gaststätte: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Über ein eingeschlagenes Oberlicht im Bereich des Daches kletterten Unbekannte in das Innere einer Gaststätte in der Waldstraße im Bereich der 120er-Hausnummern. Dort stießen die Eindringlinge zwei Spielautomaten um und beschädigten weiteres Inventar. Mit zwei Musikboxen, einem Receiver der Videoanlage und Geld aus einer dortigen Kasse machten sich die Unbekannten anschließend über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagmorgen, 0.05 Uhr und Montagnachmittag, 15.30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Gezielte E-Scooter-Kontrollen im Zuständigkeitsbereich: Polizei zieht positives Fazit - Mühlheim am Main

(fg) Im Rahmen einer gezielten Verkehrskontrolle wurden am Montag im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Mühlheim am Main insgesamt 27 E-Scooter einer technischen und verkehrsrechtlichen Prüfung unterzogen. Auch das Mindestalter der Verkehrsteilnehmenden stand im Fokus der kontrollierenden Beamtinnen und Beamten.

Insgesamt zeichnete sich ein sehr positives Bild ab:

Nahezu alle überprüften E-Scooter befanden sich in einem technisch einwandfreien Zustand. Bremsen, Beleuchtungseinrichtungen sowie Reifen befanden sich überwiegend in einwandfreien Zustand. Auch die erforderlichen Versicherungskennzeichen waren gültig und ordnungsgemäß angebracht.

Die Fahrerinnen und Fahrer zeigten sich zudem kooperativ und gut informiert über die gültigen Verkehrsregeln sowie Vorschriften. Verstöße konnten nur vereinzelt festgestellt werden und wurden geahndet; so hatten vier E-Scooter-Lenker nicht das erforderliche Mindestalter.

Bei einem kontrollierten Autofahrer besteht der Verdacht, dass dieser ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Kontrollen fanden von 10 bis 14 Uhr statt.

Die Polizei wird auch zukünftig entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und das Bewusstsein für das richtige Nutzen von E-Scootern weiter zu stärken.

5. Radfahrer von Transporter touchiert - Mühlheim am Main

(cb) Nachdem ein weißer Transporter am Montagnachmittag auf der Obertshäuser Straße (50er-Hausnummern) einen Radfahrer touchierte, suchen die Ermittler Zeugen der Unfallflucht. Nach bisherigen Kenntnissen war der Zweiradfahrer gegen 16.15 Uhr in Richtung Obertshausen unterwegs, als ein weißer Transporter diesen im Vorbeifahren touchierte und der 36 Jahre alte Mann stürzte. Hierbei trug der Mühlheimer leichte Kopfverletzungen davon. An seinem Mountainbike entstand ein Sachschaden von etwa 120 Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Fahrer des weißen Kastenwagens. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe nehmen diesbezüglich Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

6. Dieb kam über die Balkontür - Dietzenbach

(cb) Ein Unbekannter nutzte den Umstand einer offenstehenden Balkontür, um in eine Wohnung in der Patershäuser Straße, dort im Bereich der 10er-Hausnummern, zu gelangen. Nachdem er die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht hatte, flüchtete er mit Bargeld, Uhren, Taschen und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tat ereignete sich am Montag, zwischen 15 Uhr und 20 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

7. Motorrad aus Garage gestohlen: Hinweise erbeten - Rodgau

(cb) Wie gelangten die Täter in die Garage im Nachtigallenweg (20er-Hausnummern)? Dieser und weiteren Fragen gehen die Beamten des Fachkommissariats nach und suchen Zeugen der Tat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten am Montag, zwischen 1.05 Uhr und 3.10 Uhr, Zutritt in die Garage und entwenden aus dieser ein Motorrad der Marke Suzuki, eine Motorsäge sowie mehrere Kanister mit Motorsägensprit. Unter der Kripo-Hotline (Telefon 069 8098-1234) nehmen die Ermittler Zeugenhinweise entgegen.

Offenbach, 30.09.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell