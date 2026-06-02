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Polizei Paderborn

POL-PB: Radler bei Alleinunfall schwer verletzt

Delbrück-Steinhorst (ots)

(md) An der Neubrückstraße in Delbrück-Steinhorst zog sich ein 48 Jahre alter Mann, der mit seinem Pedelec gestürzt war, am Montag, 01. Juni gegen 15.15 Uhr schwere Verletzungen zu.

Ersthelfer hatte die Polizei alarmiert, als sie den Mann fanden. Nach eigener Aussage war der Radler leicht nach rechts von der Fahrbahn auf einen angrenzenden Schotterweg abgekommen. Als er von diesem wieder auf die Fahrbahn nach links wechseln wollte, sei er nach rechts weggerutscht und gefallen.

Der Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, es entstand Sachschanden in Höhe von 150 Euro.

Die Polizei Paderborn bietet in Kooperation mit zwei Radhäusern im Kreis Pedelec-Trainings für Interessierte ab 50 Jahren an, alle Informationen sind im Internet verfügbar: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/termine-pedelectrainings

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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