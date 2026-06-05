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Polizei Paderborn

POL-PB: Korrekturmeldung zu: Ralf Nolte ist neue Bezirksdienstbeamter in Paderborn vom 03.06.2026

Paderborn (ots)

Im letzten Absatz wurde ein Fehler bei den Ansprechpartnern korrigiert, korrekt muss es heißen:

Das Bezirksdienstbüro des Polizeihauptkommissars und des Teams, das für die Paderborner Kernstadt zuständig sind, befindet sich in der Ferdinandstraße. Termine können nach Vereinbarung wahrgenommen werden. Ralf Nolte ist telefonisch unter 05251 306 2141 oder 2142 sowie per E-Mail unter Bezirksdienst.Kernstadt.Paderborn@polizei.nrw.de erreichbar, solange er nicht im Bezirk unterwegs ist.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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