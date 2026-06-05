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Polizei Paderborn

POL-PB: Ladendieb vorläufig festgenommen

Paderborn (ots)

(md) Ein justizbekannter Ladendieb ist nach einem weiteren Diebstahl, bei dem er sich gegen Mitarbeitende des Supermarktes und gegen Polizisten massiv zur Wehr setzte, vorläufig festgenommen worden.

Der 24 Jahre alte Mann, der gebürtig aus der Ukraine stammt, versuchte am Mittwoch, 3. Juni, gegen 10.15 Uhr in einem Supermarkt an der Husener Straße in Paderborn Spirituosen im dreistelligen Wertebereich zu stehlen.

Mitarbeitende des Supermarktes hinderten den Mann, der sich nach ersten Erkenntnissen massiv zur Wehr gesetzt hatte und die Angestellten angegriffen hatte, an der Flucht und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten herrschte weiterhin eine aggressive Stimmung seitens des Ladendiebs gegenüber der Polizei. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte diverse Drogenkonsum-Utensilien.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann unter anderem aufgrund von Gewaltdelikten und Ladendiebstählen bereits justizbekannt ist. Die Polizei Paderborn nahm den Mann vorläufig fest.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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