Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Neuhof. Bei einem Unfall am Dienstag (03.02.) erlitten ein 41-jähriger Chevrolet-Fahrer und eine 59-jährige BMW-Fahrerin, beide aus Flieden, leichte Verletzungen. Der Chevrolet-Fahrer befuhr gegen 18.55 Uhr in Neuhof die K 163 aus Richtung Flieden kommend in Fahrtrichtung Neuhof. Der Chevrolet-Fahrer verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte mit dem Fahrzeugheck auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem BMW der 59-jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß war die K 163 in beide Richtungen voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro.

Verkehrsunfall bei Schneeglätte

Petersberg. Ein 22-jähriger Renault-Fahrer aus Petersberg und seine drei Mitfahrer wurden bei einem Unfall am Dienstag (03.02.), leicht verletzt. Der Renault-Fahrer befuhr gegen 21 Uhr die Brauhausstraße und wollte nach rechts in die Bergstraße einbiegen. Nach derzeitigem Stand rutschte der Fahrer unter anderem aufgrund der winterglatten Fahrbahn über den Einmündungsbereich der Fahrbahnen und kam erst auf dem Fußgängerweg in der Schmittgasse zum Stehen. Hier wurden ein Pfosten als auch ein Handlauf beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Zusammenstoß mit geparktem Pkw

Fulda. Bei einem Unfall am Dienstag (03.02.) wurden ein 29-jähriger Ibiza-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren, alle aus Fulda, leicht verletzt. Der Ibiza-Fahrer befuhr gegen 21.20 Uhr den Horaser Weg in Fahrtrichtung Weimarer Straße. Auf Höhe eines Getränkemarktes passierte er die dortige Verkehrsinsel und verlor nach derzeitigem Stand die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ibiza drehte sich und rutschte gegen einen geparkten Mercedes-Benz, welcher gegen den hinter ihm geparkten Suzuki geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 48.000 Euro.

(gefertigt: Polizeistation Fulda)

VB

Verkehrsunfall auf Verkehrsinsel

Reuters. Am Dienstag (03.02.), gegen 18.45 Uhr, befuhr eine 60-jährige Renault-Fahrerin die Bundesstraße 254 von Lauterbach kommend in Richtung Reuters. Nach derzeitigem Stand verlor die Pkw-Fahrerin am Ortseingang von Reuters die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die dort befindliche Verkehrsinsel. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Auto kommt von Fahrbahn ab

Lauterbach. Am Dienstag (03.02.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer aus Schlitz mit seiner 19-jährigen Beifahrerin aus Schlitz die L 3140 von Lauterbach kommend in Richtung Willofs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und im Anschluss im Graben zum Stehen. Fahrer und Beifahrerin verletzten sich im Verlauf des Unfallgeschehens leicht und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 8.000 Euro.

(gefertigt: Polizeistation Lauterbach)

Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall bei Schneeglätte

Bebra. Am Dienstag (03.02.), um 16.50 Uhr, befuhr eine 31-jährige Mazda-Fahrerin aus Bebra den Kreisverkehr in der Rotenburger Straße. Nach derzeitigem Stand, geriet die Fahrerin ins Rutschen und stieß mit ihrer Fahrzeugfront gegen einen dort befindlichen Wegweiser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.600 Euro.

(gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld)

