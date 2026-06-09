Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Kuppenheim (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich an der Einmündung auf die L 67 in Fahrtrichtung Kuppenheim ein Verkehrsunfall der einen Gesamtsachschaden von etwa 36.000 Euro zur Folge hatte. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 39-jähriger Mercedes-Lenker an der dortigen Einmündung, die sich auf der Vorfahrtstraße in Fahrtrichtung Kuppenheim befindende BMW-Fahrerin. Die Vorfahrtsmissachtung führte kurz vor 16 Uhr schließlich zum Zusammenstoß der beiden Autos. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Durch die Kollision war der Mercedes des Mannes jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/lb

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