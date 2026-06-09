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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Kuppenheim (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich an der Einmündung auf die L 67 in Fahrtrichtung Kuppenheim ein Verkehrsunfall der einen Gesamtsachschaden von etwa 36.000 Euro zur Folge hatte. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 39-jähriger Mercedes-Lenker an der dortigen Einmündung, die sich auf der Vorfahrtstraße in Fahrtrichtung Kuppenheim befindende BMW-Fahrerin. Die Vorfahrtsmissachtung führte kurz vor 16 Uhr schließlich zum Zusammenstoß der beiden Autos. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Durch die Kollision war der Mercedes des Mannes jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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