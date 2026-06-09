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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Weitere Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beschäftigte am Montagabend die Beamten des Polizeireviers Kehl. Um kurz nach 22:15 Uhr sollen in der Nähe eines Lokals in der Ortenauer Straße in Appenweier zwei Männer im Alter von 45 und 47 Jahren mit einer Gruppe anderer Personen im Alter zwischen 31 und 33 Jahren in einen Streit geraten sein. Hierbei sei es vereinzelt auch zum Schlagabtausch gekommen. Über die Schwere der hierdurch entstandenen Verletzungen liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. Wie es genau zu dem Streit kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Appenweier unter der Rufnummer 07805 9157-0 in Verbindung zu setzen.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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