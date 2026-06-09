Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Weitere Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen beschäftigte am Montagabend die Beamten des Polizeireviers Kehl. Um kurz nach 22:15 Uhr sollen in der Nähe eines Lokals in der Ortenauer Straße in Appenweier zwei Männer im Alter von 45 und 47 Jahren mit einer Gruppe anderer Personen im Alter zwischen 31 und 33 Jahren in einen Streit geraten sein. Hierbei sei es vereinzelt auch zum Schlagabtausch gekommen. Über die Schwere der hierdurch entstandenen Verletzungen liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse vor. Wie es genau zu dem Streit kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Appenweier unter der Rufnummer 07805 9157-0 in Verbindung zu setzen.

/lh

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