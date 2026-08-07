POL-KN: (Radolfzell
Lkr. Konstanz) 82-Jähriger aus Radolfzell vermisst: Polizei bittet um Hinweise (07.08.2026)
Radolfzell (ots)
Seit Donnerstag, 06.08.2026, wird ein 82-Jähriger aus Radolfzell vermisst.
Der Mann verließ seine Wohnanschrift gegen 13.30 Uhr mit einem grünen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen KN-AL 70.
Der Vermisste ist etwa 170 Zentimeter groß, wiegt ungefähr 60 kg und trägt eine Brille. Zudem hat er graues, kurzes Haar und einen weiß-grauen Oberlippen- und Kinnbart.
Seine Bekleidung ist nicht bekannt.
Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.
Ein Bild des Mannes ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/radolfzell-am-bodensee-vermisstenfahndung/
Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
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