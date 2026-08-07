Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. Konstanz) 82-Jähriger aus Radolfzell vermisst: Polizei bittet um Hinweise (07.08.2026)

Radolfzell (ots)

Seit Donnerstag, 06.08.2026, wird ein 82-Jähriger aus Radolfzell vermisst.

Der Mann verließ seine Wohnanschrift gegen 13.30 Uhr mit einem grünen Dacia Sandero mit dem Kennzeichen KN-AL 70.

Der Vermisste ist etwa 170 Zentimeter groß, wiegt ungefähr 60 kg und trägt eine Brille. Zudem hat er graues, kurzes Haar und einen weiß-grauen Oberlippen- und Kinnbart.

Seine Bekleidung ist nicht bekannt.

Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Bild des Mannes ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/radolfzell-am-bodensee-vermisstenfahndung/

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

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