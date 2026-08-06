Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Böhringer Straße - BMW kommt von Fahrbahn ab (05.08.2026)

Singen (ots)

Eine zum Glück nur leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochabend auf der Böhringer Straße passiert ist. Ein 44-Jähriger war gegen 21.20 Uhr auf der Böhringer Straße in Richtung Friedingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Bäume und blieb schließlich auf der Fahrerseite quer auf der Straße liegen. Der 44-Jährige, der sich dabei vermutlich nur leicht verletzte, konnte sich selbst aus dem Auto befreien.

Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Den am BMW entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 70.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell