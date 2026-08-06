Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken mit Lastwangen Unfallflucht begangen (05.08.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, konnte die Polizei einen betrunkenen Lastwagenfahrer nach einer Unfallflucht stoppen. Der 64-Jährige hatte auf der Vockenhauser Straße eine Laterne umgefahren. Ohne den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu melden, setzte er seine Fahrt auf der Bundesstraße 33 in Schlangenlinien fort. Auf dem Autobahnzubringer 864 konnte er durch die Beamten angehalten werden. Neben der alkoholischen Beeinflussung von über 2,5 Promille stellten sie auch einen Schaden an seinem Scania Lastwagen in Höhe von 10.000 Euro fest. Während sein Gefährt auf einem Parkplatz abgestellt werden musste, führte der Weg für den Fahrer zur Blutentnahme. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein. Während der Fahrt auf der B 33 in Richtung Autobahn geriet der 64-Jährige mehrmals auf die Gegenfahrbahn und gefährdete andere Autofahrer. Diese können sich, unter der Nummer 07721 / 6010, beim Polizeirevier Villingen melden.

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