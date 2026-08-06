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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen
Schwarzwald Baar Kreis) Bistro brennt am Lindenpark (05.08.2026)

Hüfingen (ots)

Nach einem technischen Defekt hat am Mittwochnachmittag am Lindenpark ein Bistro gebrannt. In einem Abzugsrohr überhitze, gegen 16 Uhr, ein Ventilator der schließlich in Brand geriet. Neben der Abluftanlage wurde auch das Dach in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell unter Kontrolle. Darüber hinaus, sind keine Verletzten zu beklagen. Insgesamt ist ein Schaden von circa 50.000 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1019
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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