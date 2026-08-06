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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fensterscheibe eines Geschäfts in der Bahnhofstraße eingeschlagen (06.08.2026)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Randalierer in der Nacht auf Donnerstag in der Bahnhofstraße verursacht. Gegen kurz vor fünf Uhr schlugen sie mit einer Flasche die Scheibe eines Ateliers ein. Ein Zeuge sah daraufhin drei junge Männer, von denen einer ein weißes T-Shirt trug, in Richtung Höllstraße flüchten.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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