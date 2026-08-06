Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) 20-Jähriger durch Jugendliche zusammengeschlagen und leicht verletzt: Polizei bittet um Hinweise (06.08.2026)

Schramberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben jugendliche Tatverdächtige einen 20-Jährigen im Seilerwegle zusammengeschlagen und leicht verletzt.

Der junge Mann geriet zunächst am Bernecksportplatz mit einem 17-Jährigen in Streit. Auf dem Nachhauseweg wurde er anschließend gegen 1:30 Uhr von drei Jugendlichen sowie einem bislang unbekannten Mann abgepasst. Der 17-Jährige sowie zwei weitere 15-jährige Tatverdächtige sollen dem 20-Jährigen mehrfach ins Gesicht sowie gegen den Rücken geschlagen haben. Der unbekannte Mann soll die Jugendlichen dabei weiter angestachelt haben. Erst nachdem Anwohner auf den Angriff aufmerksam wurden, flüchteten die Tatverdächtigen mit einem unbekannten schwarzen Audi. Das Fahrzeug soll dabei von dem bislang unbekannten Mittäter gefahren worden sein. Dieser wird als etwa 19 Jahre alt, circa 185 cm groß und kräftig gebaut beschrieben.

Der 20-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zur Tat sowie zum bislang unbekannten Mittäter aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

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