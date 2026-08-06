Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 47-Jähriger mit Flasche angegriffen (06.08.2026)

Radolfzell (ots)

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen am Bahnhof einen Mann angegriffen und verletzt. Gegen 04.20 Uhr teilte ein 47-Jähriger über Notruf mit, dass er soeben am Bahnhof angegriffen worden sei. Nachdem er sich den Abend über in Gesellschaft mehrerer ihm unbekannter Männer im Bereich des Stegs unterhalb der Mole aufgehalten habe, sei es schließlich zum Streit gekommen, woraufhin ihm einer aus der Gruppe mit einer Glasflasche ins Gesicht schlug.

Dabei erlitt der 47-Jährige Verletzungen, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Zur Beschreibung des unbekannten Angreifers ist lediglich bekannt, dass er etwa 170-0180 Zentimeter groß war.

Sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell