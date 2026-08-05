Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Stockach, Lkr. Konstanz) Betrügerische Spendensammler unterwegs - Polizei warnt insbesondere vor EC-Zahlungen! (04.08.2026)

Radolfzell, Stockach (ots)

Betrügerische Spendensammler haben am Dienstag mehrere tausend Euro erbeutet. Gegen 13 Uhr sprachen zwei unbekannte Frauen eine Passantin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Böhringer Straße an und baten um Spenden für "Gehörlose International".

Nachdem die Unbekannten die Entgegennahme von fünf Euro Bargeld ablehnten, hielten sie der Kundin ein Mobiltelefon mit einer Überweisungsmaske hin, forderten sie auf ihre EC-Karte aufzulegen und anschließend den PIN einzugeben. In gutem Glauben kam die Frau dem nach.

Anschließend entfernten sich die Fremden in Begleitung eines Mannes mit einem VW Golf Plus mit polnischem Kennzeichen.

Kurz darauf stellte die Passantin fest, dass ihr statt der vereinbarten fünf Euro 1.000 Euro abgebucht worden sind.

Im Laufe des Tages war dasselbe Betrüger-Trio auch in Stockach unterwegs.

Sachdienliche Hinweise zu den Betrügern nimmt die Polizei Konstanz unter der Tel. 07531 995-0 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich und rät zu besonderer Vorsicht:

- Seriöse Spendensammlungen erfolgen nicht ohne offizielle Legitimation - seinen Sie besonders aufmerksam und hinterfragen die sammelnde Organisation!

- Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte und lassen sich nicht zur Zahlung einer angeblichen "Spende" per EC-Karte überreden!

- Bei Zweifeln empfiehlt es sich, die Polizei zu verständigen

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und hilfreiche Verhaltenstipps stellt die Polizei unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.

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