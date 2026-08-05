Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Böhringen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt einen Jaguar und einen Rolls Royce (02./03.08.2026)

Radolfzell-Böhringen (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagmittag an zwei an der "Ziegelei" geparkten Autos hinterlassen. Der Täter besprühte den dort abgestellten Jaguar Oldtimer ringsherum mit goldener Farbe und stach sowohl an dem Jaguar als auch an einem dort ebenfalls stehenden Rolls Royce jeweils einen Reifen ab. Dadurch verursachte der Unbekannte Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel 07732 95066-0 entgegen.

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