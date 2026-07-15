Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Schortens (ots)
Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es gegen 18:25 Uhr im Lübbenweg in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer den Lübbenweg in Richtung Klein-Ostiemer-Weg. Zeitgleich fuhr ein 12-jähriger Radfahrer aus einem angrenzenden Fuß- und Radweg in den Lübbenweg ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.
Der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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