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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schortens (ots)

Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es gegen 18:25 Uhr im Lübbenweg in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer den Lübbenweg in Richtung Klein-Ostiemer-Weg. Zeitgleich fuhr ein 12-jähriger Radfahrer aus einem angrenzenden Fuß- und Radweg in den Lübbenweg ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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