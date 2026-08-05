Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K6157, Lkr. Konstanz) Unbekannter baut Unfall am Kreisverkehr an der Kiesgrube Birkenbühl und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (04.08.2026)

K6157 (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag auf der Kreisstraße 6157 einen Unfall gebaut und ist anschließend geflüchtet.

Vermutlich war ein bislang unbekannter Autofahrer vor 4 Uhr aus Bohlingen kommend in Richtung Singen unterwegs. Im Bereich des Kreisverkehrs an der Kiesgrube Birkenbühl kam er dabei von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Grünfläche, "schanzte" auf den Kreisverkehr und prallte schließlich gegen einen in einer dahinterliegenden Grünfläche stehenden Baum. Infolge dessen verlor der Wagen diverse Plastik- und Metallteile, zudem brach augenscheinlich die Ölwanne. Sowohl am Baum als auch im Straßenbelag entstanden durch den Unfall Beschädigungen.

Anschließend verständigte der unbekannte Verursacher einen Abschleppdienst, den eine Zeugin gegen 4 Uhr davonfahren sah.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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