Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) Polizei stoppt betrunkenen 35-jährigen Autofahrer mit etwa 2,4 Promille (04.08.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend einen betrunkenen Autofahrer im Ortsteil Holzhausen gestoppt.

Der 35-jährige Mann war gegen 19:00 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 5505 unterwegs, wo ihn Polizeibeamte am Ortseingang Holzhausen stoppten, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Die Polizisten stellten hierbei Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 2,4 Promille den Verdacht.

Der Mann musste daher sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Zudem wird er sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

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