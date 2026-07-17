Feuerwehr Minden

FW Minden: Gemeldeter Wohnungsbrand mit zwei vermissten Perosnen

Minden (ots)

Gegen 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr Minden zu einem Wohnungsbrand in die Innenstadt alarmiert. Neben dem Branbd waren zwei Personen gemeldet, die sich in der Brandwohnung aufhalten sollten. Aufgrund der Schilderung im Notruf wurden neben der Berufsfeuerwehr die Einheiten Stadtmitte und Leteln der Freiwlligen Feuerwehr alarmiert. Zusätzlich erfolgte eine umfassende Alalrmeirung des Mindener Rettungsdienstes. So wurden direkt drei Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle entsendet. Vor Ort konnte nach eine kurzen Erkundung Entwarnung gegeben werden. Das Feuer war bereits durch die Bewohner des Hauses selbst gelöscht worden. Alle Personen befanden sich vor dem Gebäude in Sicherheit. Durch die Feuewrwehr erfolgte lediglich eine Nachkontrolle auf mögliche Glutreste sowie eine kurze Belüftung der Wohnung. Der Rettungsdienst versorgte lediglich eine Person, die letztlich aber nicht ins Klinikum transportiert werden musste. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei rückte die Feuerwehr nach knapp 30 Minuten wieder ein.

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