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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260701.1 Itzehoe: Unfallbeteiligter gesucht!

Itzehoe (ots)

Am 23. Juni 2026 hat sich in Itzehoe in den Morgenstunden ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrern ereignet. Eine Frau zog sich dabei einige Verletzungen zu, der Unfallverursacher entfernte sich vom Ort. Möglicherweise bemerkte er den Zusammenstoß nicht.

Gegen 06.45 Uhr fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße Vor dem Delftor aus Richtung Breitenburg in Richtung Itzehoe. Etwa 100 Meter vor der Einmündung Vor dem Delftor / Wellenkamper Chaussee überholte sie ein bislang unbekannter Radfahrer. Während des Überholvorgangs berührten sich die Verkehrsteilnehmer, woraufhin die Frau stürzte und sich verletzte.

Eine Zeugin kümmerte sich um die 41-Jährige und verständigte den Rettungsdienst. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort. Es ist nicht auszuschließen, dass er den Unfall nicht bemerkt hat.

Der Rettungsdienst brachte die Frau aus dem Itzehoer Umland in ein Krankenhaus. An ihrem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Nach Angaben der Geschädigten war der Radfahrer etwa 185 cm groß, von athletischer Statur und trug ein rotes T-Shirt mit einem runden Muster auf der Rückseite.

Die Polizei in Wellenkamp bittet den unbekannten Radfahrer sowie Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität oder zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 04821 / 6025400 zu melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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