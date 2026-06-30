Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260630.3 Hennstedt/IZ: Einbruch in Grundschule

Hennstedt/IZ (ots)

In der Nacht zu Dienstag ist es in Hennstedt im Kreis Steinburg zu einem Einbruch in eine Grundschule gekommen. Ein unbekannter Täter oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 06:50 Uhr, drangen ein unbekannter Täter oder mehrere unbekannte Täter in die Grundschule in der Schulstraße ein. Mitarbeiter stellten den Einbruch am Morgen fest.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten offenbar mehrere Räume. Anschließend entwendeten sie Bargeld in bislang nicht näher bekannter Stückelung und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundschule beobachtet haben, melden sich bitte unter 04821 6020.

Björn Gustke

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