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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260630.2 Linden: Zusammenstoß zwischen Pedelec und Motorrad

Linden (ots)

Am Montagnachmittag hat sich in Linden ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Motorradfahrer ereignet. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht.

Um 16:34 Uhr fuhr ein 77-jähriger Mann mit einem Pedelec auf dem Ziegeleiweg aus Linden kommend in Richtung Hägener Weg. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer die Landesstraße 150 aus Richtung Kreisverkehrsplatz kommend in Richtung Norderheistedt.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Pedelec-Fahrer in den Kreuzungsbereich der Landesstraße 150 und des Ziegeleiwegs ein. Dort kam es zur Kollision mit dem vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Beide Zweiradfahrer stürzten.

Der 77-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 57-jährige deutsche Motorradfahrer verletzte sich leicht und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Landesstraße 150 für etwa zwei Stunden voll. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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