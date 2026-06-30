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Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260630.1 Burg: Polizei sucht Zeugen nach Trunkenheitsfahrt

Burg (ots)

Am Freitagnachmittag hat die Polizei in Burg eine alkoholisierte Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Zuvor hatte eine Zeugin die Frau gemeldet und mehrere Fahrauffälligkeiten beobachtet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Um 15:11 Uhr rief eine Zeugin die Polizei in die Bahnhofstraße in Burg. Sie hatte zuvor beobachtet, wie eine augenscheinlich alkoholisierte Frau in ein Auto stieg und losfuhr. Die Zeugin folgte dem Fahrzeug, um Einsatzkräfte zu der Fahrerin führen zu können.

Während der Fahrt bemerkte die Zeugin mehrere Auffälligkeiten. Unter anderem fuhr die Autofahrerin nach ihren Angaben kurzzeitig auf den Parkplatz eines Supermarktes. Dort soll sie durch ein rücksichtsloses Fahrmanöver einen anderen Pkw zum starken Abbremsen gezwungen haben.

Einsatzkräfte der Polizei trafen die 57-Jährige aus dem Kreis Dithmarschen später an ihrer Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Ein Arzt entnahm der Deutschen auf der Polizeistation in Burg eine Blutprobe. Polizeibeamte beschlagnahmten ihren Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Die Polizeistation Burg sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw, der auf dem Supermarkt-Parkplatz stark abbremsen musste. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04825 7799880 entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

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