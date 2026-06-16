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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Haushaltshilfe entwendet Schmuck

Dormagen (ots)

Am Montag (15.06.), gegen 14:35 Uhr, erhielt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss Kenntnis über einen Diebstahl, welcher sich in Dormagen zugetragen hatte.

Zuvor hatte eine 37-Jährige eine Online-Anzeige auf einem Onlineportal eingestellt und daraufhin einen Termin mit einer vermeintlichen Haushaltshilfe abgemacht. Die Unbekannte traf, gegen 13:10 Uhr, an dem Einfamilienhaus an der Oberstraße ein und begann das Haus zu putzen. Gegen 14:30 Uhr verließ die mutmaßliche Tatverdächtige dieses mit einem Müllsack in der Hand und kehrte nicht mehr zurück. Die Dormagenerin bemerkte, dass Schmuck entwendet wurde und allarmierte die Polizei.

Die Tatverdächtige sei circa 20 bis 25 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur, dunkle lange Haare und trug eine schwarze Lederjacke.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Im Umgang mit Fremden ist ein gesundes Misstrauen angeraten. Betrügerinnen und Betrüger geben sich als Handwerker, Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte aus, um so an Geld und Wertsachen zu kommen. Doch wer die Tricks kennt, kann den Versuch vereiteln. Zusätzlich rät die Polizei, Freunden und Angehörigen von älteren Menschen, diese zum Thema Betrug zu sensibilisieren. Hier finden Sie weitere Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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