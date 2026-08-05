Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ermittlungsverfahren führt zu Festnahme von Drogenhändlern (30.07.2026)

Villingen-Schwenningen / Schwarzwald Baar Kreis (ots)

Nach einem mehrere Monate dauernden Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandel konnte die Kriminalpolizei Rottweil Ende Juli mehrere Täter festnehmen. Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens gerieten fünf Männer im Alter zwischen 15- und 36 Jahren in den Blick der Rauschgiftermittler. Die in der Doppelstadt wohnhaften Personen handelten mit verschiedenen Betäubungsmitteln, woraufhin die Polizei mehrere Wohnungen durchsuchte und belastendes Material fand. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Konstanz führte das Ermittlungsverfahren zur Festnahme aller fünf und später auch zur Haft eines 22-Jährigen. Drei von ihnen konnten dabei in Zusammenarbeit mit den Zollbehörden am Flughafen Stuttgart dingfest gemacht werden.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Telefon: 07531 280 - 0

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