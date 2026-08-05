Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, B14, Lkr. Konstanz) Geschwindigkeitskontrollen zwischen Hindelwangen und Windegg - Sieben Verstöße in einer Stunde (05.08.2026)

Stockach, B14 (ots)

Beamte des Polizeireviers Stockach haben am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 14 zwischen Hindelwangen und Windegg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Im Zeitraum von nur einer Stunde erwischten sie dabei sieben Autofahrerinnen und -fahrer die zu schnell unterwegs waren und sich dadurch Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingehandelt haben.

Vier waren in dem auf 70km/h begrenzten Bereich zwischen 31 und 40 km/h zu schnell, sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von je 200 Euro zuzüglich Gebühren und einen Punkt im Zentralregister. Drei weitere werden mit jeweils 100 Euro zur Kasse gebeten, weil sie das erlaubte Tempo zwischen 21 und 25 km/h überschritten.

Da überhöhte Geschwindigkeit leider weiterhin die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle darstellt, werden die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Präsidium Konstanz weiterhin sowohl angekündigte als auch unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Ziel ist es dabei nicht, die Verkehrsteilnehmer zu belästigen, sondern vielmehr, die Sicherheit aller auf den Straßen zu erhöhen.

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