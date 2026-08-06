Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B33n, Lkr. Konstanz) Falschfahrer auf der B33n - Betrunkener nimmt falsche Auffahrt - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (05.08.2026)

Radolfzell, B33n (ots)

Am Mittwochabend ist auf der Bundesstraße 33neu zwischen den Anschlussstellen Allensbach und Radolfzell ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Gegen 19.15 Uhr fuhr der 43-Jährige mit einem Ford Fiesta im Bereich der Abfahrtsrampe an der Anschlussstelle Allensbach-Mitte in langsamer Geschwindigkeit auf der Gegenfahrbahn in Richtung Konstanz. Als ihm ein ordnungsgemäß in Richtung Radolfzell fahrender Autofahrer entgegenkam, hielt der 43-Jährige zunächst kurz an, fuhr dann jedoch mehrere hundert Meter im zweispurigen Bereich in Richtung Radolfzell rückwärts, ehe er auf Höhe des Beschleunigungsstreifens an der baulichen Fahrbahntrennung anhielt. Dem ihm zuvor "entgegenkommenden" Zeugen gelang es bis dahin den rückwärtigen Verkehr hinter sich zu halten. Nachdem der Fiesta stand, sprach der Zeuge den Fahrer an, wobei er deutlichen Alkoholgeruch wahrnahm. Daraufhin nahm er ihm den Autoschlüssel ab und verständigte die Polizei.

Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest des 43-Jährigen ergab schließlich einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Die Polizei bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den betrunkenen Falschfahrer gefährdet worden sind sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

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