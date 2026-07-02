Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher machen in Gartencenter große Beute

Werl (ots)

Ob die Täter einen grünen Daumen haben, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass bislang unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen Dienstag (30. Juni), 18:45 Uhr, und Mittwoch (1. Juli), 8 Uhr, jede Menge Beute in einem Gartencenter an der Wickeder Straße in Werl machten.

Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände, indem sie ein Schloss an einem Tor aufbrachen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere hundert Paar Gartenhandschuhe, mehrere Säcke Blumenerde und Pflanzendünger sowie diverse Werkzeuge gestohlen. Eine Anwohnerin hörte zwischen 0 und 1 Uhr verdächtige Geräusche vom Gelände des Gartencenters. Möglicherweise lässt sich der Tatzeitraum auf diese Zeitspanne eingrenzen.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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