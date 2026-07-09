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Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (08.07.2026) um 18.50 Uhr kam es in Oelde an der Kreuzung Westring / Zur Polterkuhle zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Auto den Westring in Richtung Johannesstraße. Ein 65-Jähriger (ebenfalls aus Oelde) fuhr mit seinem Fahrrad auf der Straße Zur Polterkuhle in Richtung Schubertstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten wodurch der Radfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
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Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
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Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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