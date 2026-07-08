Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm. Radfahrer fährt "Schlangenlinien"

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (08.07.2026) um 1.40 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer auf der Straße "Im Eckey" in Ahlen-Vorhelm auf. Dieser fuhr starke "Schlangenlinien" und nutzte bei seiner Fahrt die gesamte Straßenbreite. Die Polizisten hielten den 26-jährigen Ahlener an. Er war aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr fahrtüchtig. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

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