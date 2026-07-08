POL-WAF: Warendorf. Geparkten roten Opel angefahren geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (07.07.2026) in der Zeit von 12 Uhr bis 16.30 Uhr wurde an der Seilerstraße in Sendenhorst ein geparkter VW Passat an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 ...

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