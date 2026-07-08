POL-WAF: Sassenberg. Grauen VW Polo beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (07.07.2026) um 1.25 Uhr ist im Garten eines Hauses am Brigadiersweg in Warendorf ein unbekanntes Objekt detoniert. Bewohner waren durch den Knall geweckt worden und hatten die Polizei verständigt. Einsatzkräfte der Polizeiwache Warendorf hatten den Knall ebenfalls gehört und waren bereits in Richtung des Einsatzortes unterwegs. Durch die Detonation entstand an dem Gebäude und an ...

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