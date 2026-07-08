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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Pkw verunfallt im Kreisverkehr und flüchtet

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (08.07.2026) gegen 0 Uhr kam es am Kreisverkehr Alleestraße / Heessener Straße in Ahlen-Dolberg zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer eines Pkw beschädigte im Kreisverkehr mehrere Verkehrszeichen. Anschließend flüchtete er. Bei dem Unfall wurde das vordere Kennzeichen des Autos abgerissen. Das stark beschädigte Fahrzeug konnte im Verlauf der Ermittlungen auf dem Gelände einer Autowerkstatt aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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