POL-WAF: Ahlen. Autofahrer unter Alkoholeinfluss
Warendorf (ots)
Am Dienstag (07.07.2026) gegen 23 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Beckumer Straße in Ahlen den Fahrer eines Pkw. Hierbei stellten die Einsatzkräfte fest das der 35-jährige Fahrer aus Ahlen alkoholisiert war. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
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