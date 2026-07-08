POL-WAF: Ahlen. Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots) - Am Dienstag (07.07.2026) in der Zeit von 11.15 Uhr bis 20.20 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Dr.-Rau-Allee in Warendorf ein geparkter Opel Corsa an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

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