Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Feierliche Ernennung von 42 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeistern

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Eutin (ots)

Am Freitag, den 19. Juni 2026, werden auf Gut Hasselburg in Altenkrempe 42 Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister feierlich ernannt. Die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr in der Scheune des Guts (Allee 4, 23730 Altenkrempe).

Die Beamtinnen und Beamten, die ihre Ausbildung im Februar 2024 begonnen haben, werden künftig auf den Dienststellen der Landespolizei Schleswig-Holstein eingesetzt. Zu der Feierstunde werden sie von ihren Familien und Angehörigen begleitet.

Die Festrede hält Staatssekretär Dr. Sönke Schulz aus dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holsteins. Darüber hinaus richtet die Landespolizeidirektorin Dr. Maren Freyher ein Grußwort an die Anwesenden.

Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, an dieser besonderen Veranstaltung teilzunehmen und darüber zu berichten. Wir bitten um Anmeldung bis zum 19. Juni 2026, um 08:00 Uhr, über die angegebenen Kontaktdaten.

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