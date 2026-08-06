Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: 21-jähriger aus Saarbrücken vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Saarbrücken (ots)

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem 21-jährigen Dylan Merten aus Saarbrücken. Der Mann wird seit 02. August 2026 vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Herr Merten zuletzt während eines ambulanten Aufenthalts in einer Saarbrücker Klinik gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist etwa 1,72 Meter groß, von muskulöser Statur und zeichnet sich durch kurze, glatte blonde Haare sowie blaue Augen aus. Neben dem Tragen einer Brille ist ein Vollbart charakteristisch für sein Erscheinungsbild. Als markantes Merkmal trägt er am rechten Unterarm eine Tätowierung in Form von Runen, die er üblicherweise mit schwarzem Tape abklebt.

Angaben zu seiner Kleidung liegen derzeit nicht vor. Vermutlich trägt dieser eine schwarze Nike Basecap und einen Brustbeutel.

Die Ermittler können nicht ausschließen, dass sich Herr Merten in einer hilflosen Lage befindet. Aus diesem Grund wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet, um möglichst schnell Hinweise auf seinen Aufenthaltsort zu erhalten.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter 0681/9715-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Jede Beobachtung kann für die Suche von Bedeutung sein.

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