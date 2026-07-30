Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, B 311

Lkr. Tuttlingen) Ferrari-Fahrer weicht entgegenkommendem unbekannten Fahrzeug aus und gerät in Leitplanke: etwa 100.000 Euro Schaden - Polizei sucht Zeugen (30.07.2026)

Immendingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich auf der Bundesstraße 311 eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden ereignet.

Ein 28-jähriger Ferrari-Fahrer war gegen Mitternacht mit seinem Sportwagen von Immendingen in Richtung Möhringen unterwegs. Kurz vor der Aufhebung des dortigen, auf 70 Stundenkilometer begrenzten Bereichs soll dem Fahrer ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Um eine Kollision zu verhindern, sei der 28-Jährige ausgewichen und mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke geraten. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum bislang unbekannten Fahrzeug aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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